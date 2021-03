Municipio III | Pd | progetto Piazza Sempione sia condiviso con cittadini

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Il Partito Democratico del IIIha sempre sostenuto la riqualificazione e la pedonalizzazione di. Il nostro obiettivo e’ approvare unassieme aie non nonostante i.” “Per questo abbiamo promosso in tutte le sedi un percorso partecipativo con la cittadinanza affinche’ una grande opportunita’ per il nostroavesse il giusto consenso popolare.” “All’esito di questo percorso i consiglieri del Partito Democratico hanno sottoscritto una mozione, che accoglie alcune delle osservazioni pervenute durante questo processo di ascolto e che migliora e rafforza ildi pedonalizzazione di.” “Per il Partito Democratico la partecipazione e la ...

silviorossi8 : Questo post del #PopoloDellaFamiglia del III Municipio di Roma, critico sul murales lesbico sponsorizzato dalla mag… - pina_krassov : RT @RiccardoPennisi: A #Roma, sulla stazione metro Ionio, c'è il primo murales autorizzato da un’amministrazione pubblica con un bacio tra… - Mrcfhh : RT @RiccardoPennisi: A #Roma, sulla stazione metro Ionio, c'è il primo murales autorizzato da un’amministrazione pubblica con un bacio tra… - frank49 : RT @RiccardoPennisi: A #Roma, sulla stazione metro Ionio, c'è il primo murales autorizzato da un’amministrazione pubblica con un bacio tra… - PaolaLoCascio : RT @RiccardoPennisi: A #Roma, sulla stazione metro Ionio, c'è il primo murales autorizzato da un’amministrazione pubblica con un bacio tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III

RomaDailyNews

...tra un luogo di 'aggregazione' come può esserlo il capolinea di una metro ed un'immagine che esprime un analogo concetto di vicinanza ed accoglienza' aggiunge il delegato del, che ha ...... in una nota, dopo le dichiarazioni del parroco della Chiesa di Piazza Sempione, che ha definito uno 'scempio' lo striscione arcobaleno esposto sulla facciata deldi Roma Capitale. "E' ...Roma - "E' assurdo dover sentire ancora parole di disprezzo contro simboli di inclusione e liberta' come la bandiera arcobaleno. Simboli di tutte e tutti, ...Un murale in pixel art che rappresenta il bacio alla luce del sole tra due ragazze. È l'opera dello street artist Krayon, con la collaborazione dell'agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma ...