Mercedes svela la sua arma per la F1 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Con una diretta streaming, come vuole la nuova tradizione del mondo delle corse, laorganizza la presentazione della sua monoposto di F1 del. La W12 sarà l’totale con cui Lewis Hamilton ambirà all’ottava corona iridata, diventando il più decorato di sempre. Presente anche Valtteri Bottas, nonché il capo delle operazioni Toto Wolff. La monoposto mantiene la livrea nera che abbiamo visto l’anno scorso, ma ritorna un pizzico di argento “Silver Arrow” che fa parte della storia agonistica della casa della Stella. Introducing the W12 Get your first look at ourF1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb—-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) March 2,Presentazione F1, la...