“Ma che c***o fai?” Pioggia di insulti per Alessia Marcuzzi, il web non accetta tutto questo. Cos’è successo (Di martedì 2 marzo 2021) Durante l’attesissima finale del Grande Fratello Vip, andata in onda il 1 marzo, tanti si sono divertiti a commentare sui social, twitter in particolare, ciò che accadeva durante la puntata, così che sempre è stato fatto. E ogni puntata ci ha regalato tantissimo materiale su cui dibattere, confrontarci, ridere e anche litigare, e l’ultima non è stata certo da meno; e chi si è divertito a commentare live è stata la simpatica Alessia Marcuzzi, che non ha mai nascosto di avere una simpatia particolare per alcuni concorrenti tra cui il vincitore Tommaso Zorzi. Una bellissima amicizia E proprio Tommaso è stato protagonista di un bel momento quando, come tutti gli altri finalisti, gli è stato possibile abbracciare qualcuno venuto a trovarlo da fuori, nel suo caso il figlio di Alba Parietti, nonché ex concorrente Francesco Oppini. Tra i due ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021) Durante l’attesissima finale del Grande Fratello Vip, andata in onda il 1 marzo, tanti si sono divertiti a commentare sui social, twitter in particolare, ciò che accadeva durante la puntata, così che sempre è stato fatto. E ogni puntata ci ha regalato tantissimo materiale su cui dibattere, confrontarci, ridere e anche litigare, e l’ultima non è stata certo da meno; e chi si è divertito a commentare live è stata la simpatica, che non ha mai nascosto di avere una simpatia particolare per alcuni concorrenti tra cui il vincitore Tommaso Zorzi. Una bellissima amicizia E proprio Tommaso è stato protagonista di un bel momento quando, come tutti gli altri finalisti, gli è stato possibile abbracciare qualcuno venuto a trovarlo da fuori, nel suo caso il figlio di Alba Parietti, nonché ex concorrente Francesco Oppini. Tra i due ...

lapinella : Quello che c...o mi pare?? - WRicciardi : triste, ma la gravità della situazione oggi la capiscono solo quelli che il COVID lo curano e quelli che sono curat… - RobertoBurioni : L'anno scorso l'alternativa non c'era, quest'anno l'alternativa c'è. O vaccinazioni, o lockdown. Si può accettare i… - ssaraexposs : C'è chi pensa che fosse scontato C'è chi pensa che fosse raccomandato E invece questa vittoria se l'é sudata e gu… - zaynluvs_ : io non-????? ho sognato justin bieber che pregava- ma al posto di 'ave o maria' diceva 'ave o cristiano ronaldo'- e… -