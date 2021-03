Le Marche dimenticate | il monito di Merloni | ' Scontamo le nostre divisioni storiche'

(Di martedì 2 marzo 2021) L'ingegnere della dinastia che ha traghettato lenella modernità non si affida a complicate congetture. Piuttosto sfronda. 'La politica richiede sacrificio. Tanto sacrificio'. Per Francesco ...

Ultime Notizie dalla rete : Marche dimenticate

Corriere Adriatico

L'ingegnere della dinastia che ha traghettato lenella modernità non si affida a complicate congetture. Piuttosto sfronda. 'La politica richiede sacrificio. Tanto sacrificio'. Per Francesco Merloni l'arte del governare è quasi sacralità: 'Una ...APPROFONDIMENTI LONTANO DA ROMA Le, il monito di Merloni: 'Scontamo le...L’ingegnere della dinastia che ha traghettato le Marche nella modernità non si affida a complicate congetture. Piuttosto sfronda. «La politica richiede sacrificio.MACERATA - Sindaco da pochi mesi, ma con una filosofia imprenditoriale inattaccabile da decenni: «Sono propositivo», niente polemiche. Sandro Parcaroli ha messo fine a venti anni ...