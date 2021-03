SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - Agenzia_Ansa : Serie A, la Lega non rinvia Lazio-Torino. Anticipo confermato nonostante la quarantena imposta dalla Asl #serieA… - napolista : La Lega non rinvia Lazio-Torino, e il Corriere di Cairo se la prende con Lotito 'Dal Pino ha Lotito come cattivo co… - FcInterNewsit : Lazio-Torino, la Lega convoca Consiglio d'urgenza: si parlerà dei protocolli Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Giro di tamponi in casa, tutti negativi per il gruppo squadra. Non ci sono nuovi positivi ma con lanon si dovrebbe giocare. Giro di tamponi in casae esito negativo per tutto il gruppo squadra. Buone notizie dunque per i granata che non cambia però lo stato dei fatti in vista della ...è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giocherà. L'Asl ha imposto la quarantena alla squadra granata visti i dieci casi di positività nella società granata, di cui ...Caos Lazio – Torino: Consiglio di Lega Serie A riunito d’urgenza per la decisione sul match e sui protocolli Covid e decisioni Asl. Si gioca oppure no? Questo quello che si chiedono i tifosi di calcio ...TORINO TAMPONI – Buone notizie per il Torino ... La squadra di Nicola, però, non partirà ugualmente per Roma per disputare la partita con la Lazio. La Asl di competenza, infatti, non ha dato l’ok per ...