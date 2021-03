La liturgia del club

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il luogo liturgico d’elezione per lui era la consolle, lì sembrava come se riuscisse a far suonare un popolo intero. Ha amato molto anche la radio, sin da giovanissimo ci ha lavorato, più o meno era il periodo di coda delle radio libere e, anni dopo, ha lasciato un segno indelebile anche nelle più istituzionali. Non meno liturgica però la sua casa a Cassino, con la moglie e i due figli; un ambiente familiare, sempre pieno di amici da tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

paolobrosio : 2 MARZO 2021 - LITURGIA E SANTO DEL GIORNO: - ProssimiC : @DrApocalypse Il Festival è una solenne messa cantata. È come la veglia pasquale del Papa. È un dato di fatto. La l… - cinzia_palmacci : VERAINFORMAZIONEREALTIME : LITURGIA DEL GIORNO - effecapraro : Sono decisamente di #sinistra; ed è per questo che mi spavento quando nessuno prova a rimescolare le carte della St… - phrenhouse : Don ALESSANDRO BIANCALANI commenta la Liturgia della Parola del giorno 02 MARZO 2021 Martedì II Sett. Quaresima… -

Ultime Notizie dalla rete : liturgia del

Corriere della Sera

Come ci insegna la, infatti, 'ai fedeliSignore la vita non è tolta, ma trasformata e mentre si distrugge la dimora dell'esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.' ....un meeting romano che segna la fine dellaassemblearistica di cartapesta che per lunghi anni ha irretito un considerevole numero di italiani. Sarà un partito stellato agganciato al campo...Il luogo liturgico d’elezione per lui era la consolle, lì sembrava come se riuscisse a far suonare un popolo intero. Ha amato molto anche la radio, sin da giovanissimo ci ha lavorato, più o meno era ...Ogni anno da 150 anni la giornata mondiale di preghiera coinvolge le donne di un paese diverso: quest’anno tocca alle abitanti della comunità Vanuatu ...