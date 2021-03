It Takes Two capolavoro co-op imperdibile? Alle 16:50 ne parliamo in diretta dopo averlo visto in anteprima (Di martedì 2 marzo 2021) Questo pomeriggio è in programma una nuova diretta di Eurogamer.it dedicata a It Takes Two, il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out. dopo aver visto in anteprima il titolo, ne parleremo insieme a voi nella diretta delle ore 16:50, in compagnia di Virginia Paravani e Riccardo Cantù. It Takes Two, che sarà disponibile dal 26 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Origin, Steam), vi farà vestire i panni di Cody e May in una nuova avventura cooperativa in cui dovrete padroneggiare le abilità uniche e condivise dei personaggi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) Questo pomeriggio è in programma una nuovadi Eurogamer.it dedicata a ItTwo, il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out.averinil titolo, ne parleremo insieme a voi nelladelle ore 16:50, in compagnia di Virginia Paravani e Riccardo Cantù. ItTwo, che sarà disponibile dal 26 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Origin, Steam), vi farà vestire i panni di Cody e May in una nuova avventura cooperativa in cui dovrete padroneggiare le abilità uniche e condivise dei personaggi. Leggi altro...

Marzo 2021: le uscite del mese su console e PC 26 marzo: It Takes Two (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - S) A quanto pare, il giorno 26 marzo sarà un giorno di festa per gli amanti del genere platforming. Tra Balan Wonderworld e la seconda ...

It Takes Two: ecco le specifiche della versione PC Gamereactor Italia Giochi da tenere d'occhio - Le uscite di marzo 2021 Il 2021 sembra appena iniziato, eppure ci prepariamo già ad addentraci nel mese di marzo. Ora che il terzo mese dell'anno si prepara a partire, abbiamo preparato il nostro consueto appuntamento per sc ...

It Takes Two: ecco le specifiche della versione PC Se ami i videogiochi dai concept insoliti, focalizzati su una modalità cooperativa e dallo stile colorato, allora è molto probabile che starai già monitorando It Takes Two dello sviluppatore svedese H ...

