Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l'Honduras (Di martedì 2 marzo 2021) L'Isola dei Famosi non è ancora partita che già si stanno accendendo le prime polemiche sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras il 15 marzo. Vi abbiamo riportato qualche giorno fa di qualche mormorio, anche alquanto rumoroso, sul web contrario alla presenza di Daniela Martani fra i naufraghi. La ex hostess di Alitalia, resa nota al grande pubblico dalla partecipazione al Grande Fratello 9, si è distinta negli anni per molte affermazioni controverse sui più disparati ambiti della vita: dalle scelte alimentari alla politica, dalle sue posizioni sulle mascherine – da lei considerate inutili – ai vaccini. La sua condotta è stata ritenuta inadeguata anche dall'emittente radiofonica per cui lavorava, a tal punto che Radio Kiss Kiss ha dovuto licenziarla. Ecco perché suscita non poca sorpresa ...

