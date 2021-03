Innovazione, digitale e sostenibilità: le tre frecce di Angi per rilanciare l’Italia (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova squadra di governo targata Mario Draghi prende sempre più forma, tra il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari e la nomina del generale Figliuolo come nuovo Commissario all’emergenza Covid al posto di Domenico Arcuri. Nel frattempo, in attesa della presentazione delle nuove linee guida sul recovery plan, il tessuto imprenditoriale italiano continua a subire i morsi della crisi causate dall’emergenza pandemica e le imprese cercano di resistere sul mercato con nuovi strumenti ricavati dall’Innovazione e dalle nuove tecnologie. In attesa dei nuovi dati sull’andamento dell’economia nel primo trimestre 2021, si percepisce una bassa crescita dell’economia dovuta probabilmente al ristagno della produttività, di una struttura economica frammentata e il più delle volte poco patrimonializzata e che fatica a crescere e ad innovarsi. Vi sono tuttavia segnali di ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova squadra di governo targata Mario Draghi prende sempre più forma, tra il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari e la nomina del generale Figliuolo come nuovo Commissario all’emergenza Covid al posto di Domenico Arcuri. Nel frattempo, in attesa della presentazione delle nuove linee guida sul recovery plan, il tessuto imprenditoriale italiano continua a subire i morsi della crisi causate dall’emergenza pandemica e le imprese cercano di resistere sul mercato con nuovi strumenti ricavati dall’e dalle nuove tecnologie. In attesa dei nuovi dati sull’andamento dell’economia nel primo trimestre 2021, si percepisce una bassa crescita dell’economia dovuta probabilmente al ristagno della produttività, di una struttura economica frammentata e il più delle volte poco patrimonializzata e che fatica a crescere e ad innovarsi. Vi sono tuttavia segnali di ...

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - Linkiesta : Il consulente di Casaleggio e Rousseau alla guida dell’innovazione digitale dell’Inps. Linkiesta ha chiesto all’In… - fabiochiusi : Ho cercato un qualunque riferimento nel curriculum, nei lavori parlamentari o tra le dichiarazioni della neo-sottos… - MaricaGusmitta : RT @riotta: Master Giornalismo @Zeta_Luiss @UniLUISS @LuissDataLab è oggi miglior laboratorio sull'informazione in Italia. I leader dell'in… - PalermLibertaPD : Palermo e innovazione digitale. In diretta sulla pagina del Partito Democratico Unione Provinciale di Palermo alle… -