Infortunio sul lavoro anche per infermieri e operatori no vax contagiati | le indicazioni dell' Inail

Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortunio su… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortunio su… - rep_genova : Covid, Inail: l'infortunio sul lavoro riconosciuto anche agli infermieri no vax del San Martino contagiati [aggiorn… - RosPalumbo71 : RT @Agenzia_Ansa: Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortunio su… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio sul

Rifiutare di vaccinarsi non comporta conseguenze secondo l'Inail. Gli operatori sanitari che non vogliono il vaccino, e poi si contagiano con il , hanno comunque diritto all'se il contagio risulta in occasione di lavoro . Questo emerge dalla lettera inviata dall' alla direzione regionale della Liguria in riferimento al caso degli infermieri che avevano ...Vaccino,lavoro anche per infermieri e operatori no vax contagiati Ecco una guida a cosa serve per prenotarsi presso i centri di vaccinazione o presso il proprio medico di famiglia. ...Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, un tema trasversale (tra calcio e spettacolo) che tante polemiche sta generando da tempo.(PRIMAPRESS) - ROMA - Se nel panorama complessivo degli infortuni sul lavoro, i casi che riguardano le lavoratrici si fermano al 36%,le donne sono invece le più colpite dai contagi professionali da ...