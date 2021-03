Ibra ad Amadeus | “Sei stanco | non so se ce la fai nel secondo tempo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il centravanti del Milan Zlatanhimovic scherza a Sanremo con il conduttore del Festivale la co-conduttrice Matilda De Angelis: “Non lo vedi un po’, non so se ce la fa nel”, esordisce lo svedese alla De Angelis, “Sì, in effetti è un po’e ha davanti cinque serate” la risposta dell’attrice. Foto: Twitter personalehimovic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.