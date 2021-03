Giorgia Meloni si scaglia contro il governo Draghi: “Scavalcano il Parlamento” (Di martedì 2 marzo 2021) Cambia il governo, ma non gli strumenti: anche Mario Draghi ha deciso di utilizzare i Dpcm per imporre le misure contro la diffusione del coronavirus. E questo, a Giorgia Meloni, proprio non è piaciuto: “Devo dire che non sono contenta che il governo Draghi proceda proceda per Dpcm. I tempi per fare un decreto legge c’erano. Continuiamo a limitare la libertà delle persone per Dpcm. Limitare la libertà è un atto grave per la nostra democrazia”, ha dichiarato a L’Aria che tira su La7. governo Draghi, Giorgia Meloni si scaglia contro l’utilizzo dei Dpcm Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, in questo modo anche il governo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) Cambia il, ma non gli strumenti: anche Marioha deciso di utilizzare i Dpcm per imporre le misurela diffusione del coronavirus. E questo, a, proprio non è piaciuto: “Devo dire che non sono contenta che ilproceda proceda per Dpcm. I tempi per fare un decreto legge c’erano. Continuiamo a limitare la libertà delle persone per Dpcm. Limitare la libertà è un atto grave per la nostra democrazia”, ha dichiarato a L’Aria che tira su La7.sil’utilizzo dei Dpcm Secondo la leader di Fratelli d’Italia, infatti, in questo modo anche il...

