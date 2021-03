GF Vip, Tommaso Zorzi: è successo subito dopo la finale (Di martedì 2 marzo 2021) , ecco cosa ha fatto il vincitore della quinta edizione del reality. , ecco cosa ha fatto il vincitore nel dopo puntataNella serata di ieri, lunedì 1 marzo, si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La finale è stata ricca di emozioni e continui colpi di scena e ha visto trionfare la simpatia e il talento di Tommaso Zorzi, che ha battuto in finalissima Pierpaolo Pretelli. Terza Stefania Orlando, che è stata sconfitta al televoto proprio da Zorzi, mentre Pierpaolo ha eliminato Dayane Mello, che si è classificata quarta. Il primo a lasciare la casa, invece, è stato Andrea Zelletta, che è arrivato quinto. Tantissime le emozioni per i 5 finalisti, che hanno avuto l’opportunità di abbracciare finalmente i loro cari in diretta. Meraviglioso l’incontro tra Andrea e Natalia, ma anche quello ... Leggi su altranotizia (Di martedì 2 marzo 2021) , ecco cosa ha fatto il vincitore della quinta edizione del reality. , ecco cosa ha fatto il vincitore nelpuntataNella serata di ieri, lunedì 1 marzo, si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Laè stata ricca di emozioni e continui colpi di scena e ha visto trionfare la simpatia e il talento di, che ha battuto in finalissima Pierpaolo Pretelli. Terza Stefania Orlando, che è stata sconfitta al televoto proprio da, mentre Pierpaolo ha eliminato Dayane Mello, che si è classificata quarta. Il primo a lasciare la casa, invece, è stato Andrea Zelletta, che è arrivato quinto. Tantissime le emozioni per i 5 finalisti, che hanno avuto l’opportunità di abbracciare finalmente i loro cari in diretta. Meraviglioso l’incontro tra Andrea e Natalia, ma anche quello ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5' incorona Tommaso Zorzi: è lui il 'vippone' più amato #grandefratellovip5… - fanpage : Tommaso Zorzi vince il #gfvip 2021! ?? - davidemaggio : #GFVip, il tanto caro Zorzi svergogna la Ruta (e la differita non è servita a niente) «Si sgrillettava nel tugurio… - vip_erella : RT @isorrisidiem: Stefania è arrivata in finale contro ogni pronostico per poi chiudere prima tra le donne e terza nella classifica general… - Luna1992m : RT @patrizia_pagni: #tzvip #tommasovincitore ah...avrei voluto essere lì !!!! -