GF Vip 5, Gabriel Garko dà la sua benedizione a Rosalinda e Andrea Zenga (Di martedì 2 marzo 2021) L'inizio del Grande Fratello Vip 5 è stato caratterizzato nell'ormai lontano ottobre 2020 dall'outing di Gabriel Garko, che ha ammesso di essere omosessuale e di aver avuto fidanzate "finte", di copertura, tra cui appunto Rosalinda Cannavò, che ha incontrato e abbracciato nel giardino della Casa di Cinecittà. Ora che la bella attrice siciliana è uscita dal reality show con un nuovo amore, Andrea Zenga, per il quale ha lasciato il fidanzato storico Giuliano Condorelli, Gabriel ha incontrato la nuova coppia e gli ha dato la sua benedizione. "Da amico, vi auguro il meglio" ha scritto l'attore de L'onore e il rispetto sotto foto che lo ritrae vicino a Rosalinda e Zenga, raggianti e innamoratissimi.

