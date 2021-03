Draghi rivoluziona la squadra: i nomi per i ruoli chiave (Di martedì 2 marzo 2021) Cristina Martelli Il timone del governo italiano è passato dall’ex premier Giuseppe Conte al neo-premier Mario Draghi, le cui scelte fin dall’insediamento dell’esecutivo si sono poste in un territorio neutro, tra rottura e continuità. Se da un lato la gestione della pandemia ricalca quella del precedente governo, anche grazie alla riconferma del ministro della Salute Roberto Speranza, Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 2 marzo 2021) Cristina Martelli Il timone del governo italiano è passato dall’ex premier Giuseppe Conte al neo-premier Mario, le cui scelte fin dall’insediamento dell’esecutivo si sono poste in un territorio neutro, tra rottura e continuità. Se da un lato la gestione della pandemia ricalca quella del precedente governo, anche grazie alla riconferma del ministro della Salute Roberto Speranza, Impronta Unika.

RebelEkonomist : #Draghi silura #Arcuri e rivoluziona il piano strategico x distribuzione dei #vaccini. Tanto per, i ritardi logist… - Giuggio72684862 : RT @gioatriz: DRAGHI Con la sua infinita saggezza e con il suo fascino ancestrale, Draghi, rivoluziona gli aiuti alle partite iva : non si… - Rosyfree74 : RT @gioatriz: DRAGHI Con la sua infinita saggezza e con il suo fascino ancestrale, Draghi, rivoluziona gli aiuti alle partite iva : non si… - GiorgioAntonel1 : RT @gioatriz: DRAGHI Con la sua infinita saggezza e con il suo fascino ancestrale, Draghi, rivoluziona gli aiuti alle partite iva : non si… - ringetto65 : RT @gioatriz: DRAGHI Con la sua infinita saggezza e con il suo fascino ancestrale, Draghi, rivoluziona gli aiuti alle partite iva : non si… -