Dopo il caso Gamestop, Robinhood è pronta a quotarsi in Borsa (Di martedì 2 marzo 2021) L’app di trading Robinhood (foto uff. stampa)La piattaforma americana per il trading online Robinhood starebbe progettando la quotazione in Borsa a New York con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) riservata, ed entro marzo potrebbe presentare i documenti all’autorità di controllo statunitense Sec, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Le discussioni con i sottoscrittori intermediari sarebbero già iniziate, in merito all’ipotesi, ma non ci sarebbe ancora alcuna data sicura. La notorietà di Robinhood è esplosa con il fenomeno delle speculazioni sul titolo Gamestop, tuttavia l’Ipo sarebbe stato un obiettivo già dall’anno scorso, almeno. Appena a settembre, Dopo un round di finanziamento di 460 milioni di dollari, l’app di brokeraggio era stata valutata 11,7 miliardi di dollari. Una ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) L’app di trading(foto uff. stampa)La piattaforma americana per il trading onlinestarebbe progettando la quotazione ina New York con un’offerta pubblica iniziale (Ipo) riservata, ed entro marzo potrebbe presentare i documenti all’autorità di controllo statunitense Sec, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Le discussioni con i sottoscrittori intermediari sarebbero già iniziate, in merito all’ipotesi, ma non ci sarebbe ancora alcuna data sicura. La notorietà diè esplosa con il fenomeno delle speculazioni sul titolo, tuttavia l’Ipo sarebbe stato un obiettivo già dall’anno scorso, almeno. Appena a settembre,un round di finanziamento di 460 milioni di dollari, l’app di brokeraggio era stata valutata 11,7 miliardi di dollari. Una ...

