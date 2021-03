Diretta Juve - Spezia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di martedì 2 marzo 2021) TORINO - "Lottiamo per lo scudetto". È questo il diktat lanciato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, in programma all'Allianz ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021) TORINO - "Lottiamo per lo scudetto". È questo il diktat lanciato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro lodi Vincenzo Italiano, in programma all'Allianz ...

JuventusTV : LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! - Ultrasjuventus3 : RT @JuventusTV: LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! - moggi0almutairi : RT @JuventusTV: LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! - macmax22 : RT @JuventusTV: LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! - Dluzniewski81 : RT @juventusfc: É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? -