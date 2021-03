Dead Island 2 è ancora vivo e potrebbe diventare un titolo solo per PS5, Xbox Series X/S e PC (Di martedì 2 marzo 2021) Dead Island 2 è stato annunciato quasi 7 anni fa e non lo abbiamo ancora visto ufficialmente. Il trailer di annuncio è stato un momento divertente, ma chiaramente qualcosa è andato storto durante lo sviluppo, dato che il progetto ha cambiato più volte sviluppatore, fino ad arrivare a Dambusters Studios. Nonostante i cambi, il publisher insiste sul fatto che il gioco arriverà, anche se sembra che ci siano ulteriori modifiche nei piani di lancio. Come sottolineato dall'utente Twitter MauroNL, secondo un nuovo annuncio di lavoro di Dambusters, lo studio sta lavorando a un "titolo AAA" per "console di nuova generazione e piattaforme PC" e si cerca in particolare un produttore. Sebbene Dead Island 2 non sia specificamente menzionato in questo caso, è l'unico gioco a cui si fa riferimento ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021)2 è stato annunciato quasi 7 anni fa e non lo abbiamovisto ufficialmente. Il trailer di annuncio è stato un momento divertente, ma chiaramente qualcosa è andato storto durante lo sviluppo, dato che il progetto ha cambiato più volte sviluppatore, fino ad arrivare a Dambusters Studios. Nonostante i cambi, il publisher insiste sul fatto che il gioco arriverà, anche se sembra che ci siano ulteriori modifiche nei piani di lancio. Come sottolineato dall'utente Twitter MauroNL, secondo un nuovo annuncio di lavoro di Dambusters, lo studio sta lavorando a un "AAA" per "console di nuova generazione e piattaforme PC" e si cerca in particolare un produttore. Sebbene2 non sia specificamente menzionato in questo caso, è l'unico gioco a cui si fa riferimento ...

