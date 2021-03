Covid | la mortalità aumenta se crescono lockdown e vaccini

(Di martedì 2 marzo 2021) Le polemiche non ci interessano, ma una discussione basata sui dati ufficiali pubblicati dellanei diversi paesi ci pare opportuna. Parliamo dellatotale, perché se ad esempio quelladiminuisce, ma ci sono più morti per altre cause, dal punto di vista dei cittadini quello che conta è latotale... Segui su affaritaliani.it

fildifranco : RT @miia_2018: '«Questo è un nuovo Olocausto», affermano il Dott. Seligmann e l'ingegnere Haim Yativ. I tassi di mortalità aumentano alle s… - trajanshaka : RT @miia_2018: '«Questo è un nuovo Olocausto», affermano il Dott. Seligmann e l'ingegnere Haim Yativ. I tassi di mortalità aumentano alle s… - ARIZONA49 : @LucaRossi666 @marco_gervasoni La mortalità x covid in Italia è 3,4%. Significa che se ti becchi il virus hai il 96… - gianfraschet : #tagada ci avete fracassato i coglioni con questo cazzo di Covid! Ha una mortalità inferiore a una comune influenza...CAZZARI! - AndreaMsg71 : RT @miia_2018: '«Questo è un nuovo Olocausto», affermano il Dott. Seligmann e l'ingegnere Haim Yativ. I tassi di mortalità aumentano alle s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mortalità

DentalAcademy.it

"Poiché l'obesità è un importante fattore di rischio di morbilità eper i pazienti con- 19, è obbligatorio pianificare un programma di vaccinazione efficiente in questo sottogruppo", ...Il tasso grezzo ditoscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 126,2 per 100 mila residenti contro il 162,6 della media italiana (12° regione). Per quanto ...