Covid | Antonelli Cts | “Età media dei pazienti ricoverati è scesa a 44 anni Unico dato positivo è il trend in calo tra le persone vaccinate” – Video

"Globalmente abbiamo l'indice di occupazione di posti letto in terapia intensiva intorno al 24%, sotto la soglia critica, ma in alcune regioni è sopra al 30%, in Umbria e Molise stanno trasferendo malati in altre regioni. Ci sono zone rosse chirurgiche e l'età media dei pazienti ricoverati in ospedale è scesa intorno ai 44 anni, pazienti più giovani. L'Unico dato positivo è che il trend tra le persone ottuagenarie che sono state vaccinate e il personale sanitario è in deciso calo". Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato Tecnico Scientifico.

