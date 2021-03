Chi è Fasma, vita privata e carriera: tutto sul noto rapper italiano (Di martedì 2 marzo 2021) Il giovane rapper italiano Fasma è uno dei 26 Big in gara al 71° Festival di Sanremo 2021. L’artista partecipa alla nota kermesse canora con il brano Parlami. Sulla sua canzone sanremese ha dichiarato: «È una canzone d’amore onesta, scritta due anni fa, in cui si può leggere una richiesta d’affetto. E d’aiuto. Me l’ha ispirata un mio amico coi suoi racconti; alla fine mi sono immedesimato in lui, nelle sue passioni, e nella sua storia d’amore». In attesa di sentirlo cantare sul palco dell’Ariston, scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo della musica? Ecco le risposte a tutte queste domande e tante altre curiosità. Chi è Fasma? La sua vita ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il giovaneè uno dei 26 Big in gara al 71° Festival di Sanremo 2021. L’artista partecipa alla nota kermesse canora con il brano Parlami. Sulla sua canzone sanremese ha dichiarato: «È una canzone d’amore onesta, scritta due anni fa, in cui si può leggere una richiesta d’affetto. E d’aiuto. Me l’ha ispirata un mio amico coi suoi racconti; alla fine mi sono immedesimato in lui, nelle sue passioni, e nella sua storia d’amore». In attesa di sentirlo cantare sul palco dell’Ariston, scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la suanel mondo della musica? Ecco le risposte a tutte queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua...

