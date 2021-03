Basket femminile, final eight Coppa Italia Serie A1 2021: calendario, programma e orari (Di mercoledì 3 marzo 2021) programma, calendario e orari delle final eight di Coppa Italia di Serie A1 2021 di Basket femminile. Da giovedì 4 a lunedì 8 marzo va in scena la Coppa nazionale che disputerà sul parquet della Segafredo Arena di Bologna. Il primo match in programma giovedì alle ore 16.30 è quello tra Venezia e San Martino di Lupari, a seguire andrà in scena Schio-Costa Masnaga. Il giorno dopo sarà invece il turno di Ragusa-Empoli e Sesto San Giovanni-Virtus Bologna. Di seguito il programma. programma QUARTI DI finalE – giovedì 4 marzo QF1: Ore 16:30 • (1) Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari (8) QF2: Ore 20:00 • (2) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021)delledidiA1di. Da giovedì 4 a lunedì 8 marzo va in scena lanazionale che disputerà sul parquet della Segafredo Arena di Bologna. Il primo match ingiovedì alle ore 16.30 è quello tra Venezia e San Martino di Lupari, a seguire andrà in scena Schio-Costa Masnaga. Il giorno dopo sarà invece il turno di Ragusa-Empoli e Sesto San Giovanni-Virtus Bologna. Di seguito ilQUARTI DIE – giovedì 4 marzo QF1: Ore 16:30 • (1) Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari (8) QF2: Ore 20:00 • (2) ...

legabasketfem : Con l’iniziativa “Un rimbalzo per un sogno” la Serie A1 di basket femminile scende nuovamente in campo con… - mariocastelli : RT @MakeAWishItalia: Con #Unrimbalzoperunsogno la Serie A1 di basket femminile scende in campo con @MakeAWishItalia Acquistando una golosa… - fabriziobenzoni : Un grande successo ospitare a Brescia la finale di Coppa Italia di Serie A2 Femminile di Basket. Un risultato conc… - sportvicentino : BASKET SERIE A2 FEMMINILE - @AsVicenza mercoledì sera (ore 20) contro Moncalieri per riscattare la sconfitta più p… - MakeAWishItalia : Con #Unrimbalzoperunsogno la Serie A1 di basket femminile scende in campo con @MakeAWishItalia Acquistando una gol… -