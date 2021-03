Bansky colpisce ancora con un nuovo murales!

(Di martedì 2 marzo 2021), il noto writer inglese tra i maggiori esponenti della Street Art,di. Un murales, attribuibile all’artista, è infatti apparso lunedì 1° marzo su un muro dell’ ex – carcere di Reading nella località del Berkshire. Cosa rappresenta il murales di? L’opera, dal forte impatto visivo, raffigura un prigioniero che cerca di

Ultime Notizie dalla rete : Bansky colpisce

Artribune

Un movente che rientra nel perfetto stile dell'azione artistica di; per fugare ogni dubbio, tuttavia, si attende la conferma della paternità dell'opera da parte del misterioso artista. Intanto,...L'uomo, in realtà, soffre di una malattia chela vista periferica, dunque avrebbe compiuto ... anzi distrutto a dir la verità: si tratta dello "Spy Booth" dipinto dasul muro di un'...Bansky, il noto writer inglese tra i maggiori esponenti della Street Art, colpisce di nuovo. Un murales, attribuibile all’artista, è infatti apparso lunedì 1° marzo su un muro dell’ ex – carcere di ...Banksy potrebbe aver colpito ancora. Un murale che porta i tratti distintivi dell'artista è apparso sul muro di cinta della prigione di Reading (Inghilterra meridionale) durante la notte. L'immagine, ...