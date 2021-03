“Avete notato?” Stefano Sala | tutti basiti per quello strano gesto dell’ex di Dayane Mello dopo il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi era il grandissimo favorito per i bookmakers e così è stato. L’influencer milanese ha infatti vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Tommy, milanese doc, influencer noto per aver preso parte a un’edizione del programma di MTV Riccanza, ha battuto nel duello finale prima l’ex tronsita di Uomini e Donne Andrea Zelletta (con l’84% dei voti), poi l’amica Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%), che in precedenza aveva battuto la modella brasiliana. “Ragazzi è un’emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto – ha detto Zorzi – Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciandoperché fuori non si potrà. Un’esperienza incredibile, non vedo l’ora di rivedere la ...