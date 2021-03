ATP Buenos Aires: va a Mager il derby italiano contro Caruso (Di martedì 2 marzo 2021) È Gianluca Mager il vincitore del primo incontro nel circuito maggiore contro Salvatore Caruso. Il sanremese con il 7-6, 6-4 sull’avolano strappa il biglietto per il secondo turno del 250 di Buenos Aires, dove affronterà la testa di serie numero 6, Pablo Andujar. Mager in rimonta accede al secondo turno L’inizio del match è tutto per il nativo di Avola, che nel primo game riesce a togliere il servizio al connazionale portandosi subito in vantaggio di un break. Al servizio Caruso è altrettanto solido e grazie a una prima che entra bene concede solo due punti nei primi tre turni di battuta. Nel settimo game affiorano ancora le sbavature al servizio di Mager, che permette al siciliano di ottenere un altro break di vantaggio e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) È Gianlucail vincitore del primo innel circuito maggioreSalvatore. Il sanremese con il 7-6, 6-4 sull’avolano strappa il biglietto per il secondo turno del 250 di, dove affronterà la testa di serie numero 6, Pablo Andujar.in rimonta accede al secondo turno L’inizio del match è tutto per il nativo di Avola, che nel primo game riesce a togliere il servizio al connazionale portandosi subito in vantaggio di un break. Al servizioè altrettanto solido e grazie a una prima che entra bene concede solo due punti nei primi tre turni di battuta. Nel settimo game affiorano ancora le sbavature al servizio di, che permette al siciliano di ottenere un altro break di vantaggio e la ...

