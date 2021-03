Ascolti TV | Lunedì 1 marzo 2021. In 5,9 mln per Il Commissario Ricciardi (24.73%), GF Vip chiude bene (25.4% – 4,3 mln) (Di martedì 2 marzo 2021) Alfonso Signorini Nella serata di ieri, Lunedì 1 marzo 2021, su Rai1 il finale della fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.28 – la finale di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 4.298.000 spettatori pari al 25.4% di share (presentazione di 1 minuto e mezzo: 4.474.000 – 16.41%; qui gli Ascolti delle ultime puntate di tutte le edizioni). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.039.000 spettatori (3.82%), nel primo episodio, 971.000 (3.91%), nel secondo episodio, e 791.000 spettatori (3.99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha intrattenuto 1.072.000 spettatori pari ad uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con il 4.97% ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 marzo 2021) Alfonso Signorini Nella serata di ieri,, su Rai1 il finale della fiction Ilha conquistato 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.28 – la finale di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 4.298.000 spettatori pari al 25.4% di share (presentazione di 1 minuto e mezzo: 4.474.000 – 16.41%; qui glidelle ultime puntate di tutte le edizioni). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.039.000 spettatori (3.82%), nel primo episodio, 971.000 (3.91%), nel secondo episodio, e 791.000 spettatori (3.99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha intrattenuto 1.072.000 spettatori pari ad uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con il 4.97% ...

tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 1 marzo 2021. GfVip chiude al 25,4%, Il commissario Ricciardi al 24,7% Ascolti Tv | Lunedì 1 ma… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 1 marzo 2021. GfVip chiude al 25,4%, Il commissario Ricciardi al 24,7% - zazoomblog : Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021 - #Ascolti #lunedì #marzo - annatomasi1 : RT @tvblogit: Il #GFVIP (con Tommaso Zorzi trionfatore) chiude sopra i 4 milioni ma non bastano per vincere la serata, conquistata da #IlCo… - tvblogit : Il #GFVIP (con Tommaso Zorzi trionfatore) chiude sopra i 4 milioni ma non bastano per vincere la serata, conquistat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021: Il Commissario Ricciardi, GF Vip, Presa diretta, dati Auditel e share Ascolti Tv lunedì 1 marzo 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...

Grande Fratello Vip, è successo subito dopo la finale di ieri: che momenti! ... il reality ha riscosso grande successo, e gli ascolti sono stati decisamente alti. La diretta di ieri sera , lunedì 1 marzo, che ha visto la messa in onda della tanto attesa finale , è stata ...

Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale Dituttounpop Tv1 marzo 2021 . Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...... il reality ha riscosso grande successo, e glisono stati decisamente alti. La diretta di ieri sera ,1 marzo, che ha visto la messa in onda della tanto attesa finale , è stata ...