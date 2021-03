Allarme della Direzione Antimafia | infiltrazioni sul territorio legate allo spaccio e al riciclaggio

Agenzia_Ansa : Covid, Dia: 'Le mani delle mafie su 'green' e sanità'. 'Seri rischi di infiltrazione, crescono riciclaggio e corruz… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid… - emergenzavvf : #Camogli, frana cimitero: dal nucleo SAF dei #vigilidelfuoco sono stati posizionati lungo la parete della falesia s… - DSA_MILANO : RT @DSA_MILANO: Apnee notturne a chi rivolgersi a milano? Centro per la Diagnosi ed il Trattamento del Russamento e della Sindrome delle Ap… - papillonpa : ABBIAMO DETTO QUALCHE DI' FA SULL' ALLARME DELLA POLITICA ITALIANA ( ALL'INTERNO DELLA POLITICA IN ITALIA VI SONO A… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme della

Corriere Adriatico

Anche se i toni delle comunicazioni di palazzo sono rassicuranti, l'inevitabilmente sale per il patriarca di casa Windsor, inossidabile veteranoRoyal Navy e reduce fra gli ultimi ...... fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che proprio ieri dalle colonne di Libero ha lanciato l': "Il governo si è fidatoUe e ha sbagliato. L'Italia ...dalle equipe della task force anticovid di Asl5, che ha già fissato per tutti l’appuntamento per il tampone al termine dei quattordici giorni di quarantena. "Non c’è nessuno focolaio, la situazione ...Letame nel lago di Sartirana. Lo segnalano e denunciano gli attivisti del Comitato Ambiente di Merate, che hanno documentato lo sversamento di stallatico nel lago di Sartirana, che fa parte di una ris ...