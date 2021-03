Tunisia | arrestato mediatore italiano | dovrà restare in carcere per 2 mesi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lassaad Bouajila,culturale torinese, si trova ina Monastir dovescontare una pena di 2di reclusione. Risolto il giallo di Lassaad Bouajila, ilculturale torinese di cui si erano perse le tracce dal 28 gennaio, quando era rientrato in. Il 43enne, con la cittadinanza tunisina e italiana, è statodalla polizia a Monastir, colpevole di aver filmato l’intervento delle forze dell’ordine durante una manifestazione di protesta. Leggi anche -> Dawn Sandoval, crimini in diretta: la donna trovata morta dalla poliziaculturaleA confermare con sicurezza la notizia del suo arresto è Faouzi Haji ...

Lassaad Bouajila, il mediatore culturale italiano di cui non si avevano più notizie da un mese, è stato arrestato in Tunisia.