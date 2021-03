Suning respira | in arrivo 1 9 miliardi dal governo cinese Benefici anche per l’Inter

(Di lunedì 1 marzo 2021) Entrano due aziende statali: 280 milioni aHoldings, il gruppo che controlla. Iper il club Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zhang Jindong ha venduto il 23% di.com a due controllate statali, ovvero Kunpeng Capital e Shenzhen International, a cui sono andate rispettivamente l’8% e il 15%. Costo dell’operazione: 14,8di yuan, al cambio 1,9di euro, ossigeno puro per la famiglia. Che, peraltro, resta l’azionista di riferimento di.com. Il titolo azionario, che in Borsa era stato sospeso giovedì scorso, sarà riammesso oggi. Ci sono tre aspetti positivi perelencati dalla Rosea. Il primo: nel gioco del riassetto di.com, circa 280 milioni di quel miliardo e novecento ...

Il presidente Steven Zhang, assente da Milano ormai da tempo, continua a sostenere e congratularsi con la squadra tramite social. Con un Lukaku e Lautaro in uno stato di forma strabiliante, Eriksen e ...