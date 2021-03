Silvia Botticelli | esclusiva | “Io influencer senza mani per caso” | “Amo la vita e i miei cani”

(Di lunedì 1 marzo 2021)non tutti la conoscono, ma chi riesce ad incrociare il suo sguardo non se la dimentica più. L’abbiamo intervistata inClasse 1994 umbra è diplomata in ragioneria. Il suo piatto preferito è la Norcia, la sua canzone Piccola stella. Ama la, oltre i suoi due, e odia l’ignoranza. Su Instagram conta seimila follower e la sua notorietà è notevolmente aumentata dopo che è stata protagonista, insieme ad altridisabili, de Le Iene Show lo scorso dicembre. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con lei e abbiamo sicuramente notato la sua grandelità e quel sorriso che è difficile da dimenticare....

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Botticelli

Altranotizia

Con la sua scomparsa, l'azienda passa in mano ai tre figli, Giorgio e Guido. E per ... Chiara Ferragni come la Venere diEike Schmidt, il direttore degli Uffici di Firenze, ha definito ...Con la sua scomparsa, l'azienda passa in mano ai tre figli, Giorgio e Guido. E per ... Chiara Ferragni come la Venere diEike Schmidt, il direttore degli Uffici di Firenze, ha definito ...