Pordenone Legge | “scrivere per il web” dal 9 marzo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) Da martedì 9tornaper il web, la Scuola di comunicazione digitale di Fondazionecurata da Alberto Garlini: fsono gli ultimi giorni utili per iscriversi alla full immersion in 4 lezioni di un’ora e mezzo ciascuna su piattaforma zoom – dal 9 al 19– dedicata quest’anno ai libri, e su come vengono raccontati online. Iscrizioni e form di adesione sul sito.it La seconda edizione diper il web si rivolge a chi ama la letteratura e vuole condividere questa passione online: si partirà da come condurre un’intervista in digitale, con la lezione condotta da Valentina Berengo e Michela Fregona, le curatrici di Scrittori a domicilio, una pagina facebook che nell’ultimo anno ha intervistato più di 100 ...

