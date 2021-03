Playlist Sanremo 2021: Le Canzoni su Spotify da Ascoltare in Streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutta la Playlist delle Canzoni di Sanremo 2021 è disponibile a partire dal 3 marzo nella Playlist dedicata e dal titolo Sanremo 2021. Sono disponibili già dal 1 marzo invece le Canzoni dei concorrenti di Sanremo Giovani Nuove Proposte, che sono già state ascoltate ad AmaSanremo. Le Canzoni della Playlist si Sanremo 2021 Francesco Renga – “Quando trovo te” Coma Cose – “Fiamme negli occhi” Gaia – “Cuore amaro” Irama – “La genesi del tuo colore” Fulminacci – “Santa Marinella” Madame – “Voce” Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti” Fasma – “Parlami” Arisa ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutta ladellediè disponibile a partire dal 3 marzo nelladedicata e dal titolo. Sono disponibili già dal 1 marzo invece ledei concorrenti diGiovani Nuove Proposte, che sono già state ascoltate ad Ama. LedellasiFrancesco Renga – “Quando trovo te” Coma Cose – “Fiamme negli occhi” Gaia – “Cuore amaro” Irama – “La genesi del tuo colore” Fulminacci – “Santa Marinella” Madame – “Voce” Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti” Fasma – “Parlami” Arisa ...

deb8479eaeef410 : RT @Nome__Cognome: A causa di un'incomprensione tra me e uno de Lago Patria, una delle mie canzoni preferite di sanremo e della vita è scal… - Radio_Quar : RT @Nome__Cognome: A causa di un'incomprensione tra me e uno de Lago Patria, una delle mie canzoni preferite di sanremo e della vita è scal… - Nome__Cognome : A causa di un'incomprensione tra me e uno de Lago Patria, una delle mie canzoni preferite di sanremo e della vita è… - granmartello : RT @granmartello: Il festival di #Sanremo secondo Mr #PianPiano? Iniziamo con gli AREA! Gioia e rivoluzione con i soliti rapidi ascolti vid… - generacomplotti : RT @Nome__Cognome: Nonostante il palese gomblotto ai danni della mejo radio del webbe, tra poco andrà in onda la seconda playlist del colle… -