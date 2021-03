Osimhen, parla l’agente: “Victor pronto per tornare in campo, sogna di giocare la Champions con il Napoli” (Di lunedì 1 marzo 2021) E' stata una prima metà di stagione tra alti e bassi quella di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli è partito forte nella sua esperienza campana per poi trovarsi a fare i conti con Covid e acciacchi vari. Nell'ultima partita giocata, quella contro l'Atalanta, Osimhen ha spaventato i tifosi del Napoli e non solo dopo aver perso i sensi in campo. L'agente del nigeriano ha parlato a Radio Kiss Kiss, rassicurando sulle sue condizioni: "Sono tre giorni che si allena in gruppo ed è pronto per giocare, sta molto bene. È impaziente di tornare a giocare e può scendere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo, ma tutto dipenderà da quanto dirà lo staff medico e sanitario del ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) E' stata una prima metà di stagione tra alti e bassi quella di, l'attaccante delè partito forte nella sua esperienza campana per poi trovarsi a fare i conti con Covid e acciacchi vari. Nell'ultima partita giocata, quella contro l'Atalanta,ha spaventato i tifosi dele non solo dopo aver perso i sensi in. L'agente del nigeriano hato a Radio Kiss Kiss, rassicurando sulle sue condizioni: "Sono tre giorni che si allena in gruppo ed èper, sta molto bene. È impaziente die può scendere indal primo minuto contro il Sassuolo, ma tutto dipenderà da quanto dirà lo staff medico e sanitario del ...

