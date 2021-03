Milan, anche Baron Davis risponde a Ibrahimovic: “Sei incredibilmente stupido” (Di lunedì 1 marzo 2021) Non si placano le risposte a Ibrahimovic provenienti dal mondo NBA. Lo svedese del Milan aveva detto, in un’intervista concessa all’UEFA, che secondo lui gli sportivi non dovrebbero parlare di politica, citando LeBron James. Il cestista aveva prontamente replicato, affermando che per nessun motivo starebbe zitto di fronte alle ingiustizie. Poche ore fa, anche Baron Davis, ex giocatore NBA, è intervenuto nella discussione, attaccando Ibrahimovic. Lo ha fatto in un tweet, in cui si legge: “Zlatan tieni il c**o lontano da LA. I Galaxy (dove ha giocato Ibra) tanto fanno schifo comunque. E tu sei incredibilmente stupido. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler. Ora lascia che sia il King a parlare!”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Non si placano le risposte aprovenienti dal mondo NBA. Lo svedese delaveva detto, in un’intervista concessa all’UEFA, che secondo lui gli sportivi non dovrebbero parlare di politica, citando LeBron James. Il cestista aveva prontamente replicato, affermando che per nessun motivo starebbe zitto di fronte alle ingiustizie. Poche ore fa,, ex giocatore NBA, è intervenuto nella discussione, attaccando. Lo ha fatto in un tweet, in cui si legge: “Zlatan tieni il c**o lontano da LA. I Galaxy (dove ha giocato Ibra) tanto fanno schifo comunque. E tu sei. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler. Ora lascia che sia il King a parlare!”. SportFace.

