Mascherina in classe, il Consiglio di Stato: “Bisogna provare che non abbia impatto sulla salute psico-fisica degli alunni” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Consiglio di Stato ha sospeso l'obbligo di Mascherina in classe per un'alunna con difficoltà respiratorie e invita a far luce sul tema dimostrando che l'uso prolungato della Mascherina non produca effetti dannosi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Ildiha sospeso l'obbligo diinper un'alunna con difficoltà respiratorie e invita a far luce sul tema dimostrando che l'uso prolungato dellanon produca effetti dannosi. L'articolo .

