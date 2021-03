“Ma non ti vergogni?”. Belen Rodriguez pubblica foto da denuncia e poi le cancella. Ma è troppo tardi (Di lunedì 1 marzo 2021) Un periodo decisamente denso di novità per Belen Rodriguez, in attesa del secondogenito dal fidanzato, l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese. La scorsa settimana la showgirl argentina è stata ospite di Verissimo e ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo. E tutto sembra procedere per il meglio, perché tanti continuano a essere i progetti di coppia. Le nozze? Da non sottovalutare. La coppia formata da Belen e Antonino inizia a spopolare sul web e continua a essere sulla bocca di tutti, anche perchè sarebbe da escludere il contrario, visto che la showgirl in persona desidera tenere aggiornati i fan sulla sua vita privata. E proprio a causa delle sue continue news su Instagram, Belen Rodriguez è finita nella bufera.



Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato solo il rave, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Un periodo decisamente denso di novità per, in attesa del secondogenito dal fidanzato, l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese. La scorsa settimana la showgirl argentina è stata ospite di Verissimo e ha svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo. E tutto sembra procedere per il meglio, perché tanti continuano a essere i progetti di coppia. Le nozze? Da non sottovalutare. La coppia formata dae Antonino inizia a spopolare sul web e continua a essere sulla bocca di tutti, anche perchè sarebbe da escludere il contrario, visto che la showgirl in persona desidera tenere aggiornati i fan sulla sua vita privata. E proprio a causa delle sue continue news su Instagram,è finita nella bufera.Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato solo il rave, ...

lwtawalls : Louis ma non ti vergogni? - basolik : @nicolasodano E non ti vergogni? Io ne ho molti di più.?? Auguri!!! - GobboColpo : @ClaudioTonon @iannetts70 Vedi, è questa acquiescenza che io disprezzo. Morire di lavoro è una iattura ed un crimin… - MalcomJ66806952 : @matteorenzi Ma non ti vergogni? Ma quando ti alzi al mattino e ti guardi allo specchio non provi un profondo senso di nausea? - Frances75275280 : @matteoricci @LaRepubblica_it Non ti vergogni di essere del PD? Che avete fatto in questo anno con Conte 2 per il v… -