Lino Guanciale pronto ad una nuova avventura televisiva: ecco dove lo vedremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Una nuova serie televisiva, targata Rai Fiction, per l’attore Lino Guanciale . ecco di cosa si tratta e chi sarà al suo fianco. La nuova serie con Lino Guanciale Un momento davvero d’oro per la carriera di Lino Guanciale . Dopo il successo de L’Allieva, al fianco di Alessandra Mastronardi, l’attore abruzzese si è confermato nei panni de Il Commissario Ricciardi . Guanciale è divenuto il vero e proprio volto delle fiction Rai, amatissimo dal grande pubblico e apprezzato dalla critica. Non sorprende, dunque, che l’attore sia impegnato su più fronti. Guanciale ha iniziato le riprese di Noi , adattamento italiano della fortunatissima serie della 20th Television, This is ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Unaserie, targata Rai Fiction, per l’attoredi cosa si tratta e chi sarà al suo fianco. Laserie conUn momento davvero d’oro per la carriera di. Dopo il successo de L’Allieva, al fianco di Alessandra Mastronardi, l’attore abruzzese si è confermato nei panni de Il Commissario Ricciardi .è divenuto il vero e proprio volto delle fiction Rai, amatissimo dal grande pubblico e apprezzato dalla critica. Non sorprende, dunque, che l’attore sia impegnato su più fronti.ha iniziato le riprese di Noi , adattamento italiano della fortunatissima serie della 20th Television, This is ...

repubblica : 'Noi', Lino Guanciale e Aurora Ruffino interpretano la versione italiana di 'This is us': Prodotto da Cattleya e Ra… - Radio1Rai : #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occ… - LaFag_ : RT @repubblica: 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo marzo su… - JorgeDiZillo : RT @repubblica: 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo marzo su… - SurvivedShows : Lino Guanciale dice “no” ai progetti Mediaset Cosa pensate di questa scelta? -