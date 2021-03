L’ex moglie di Collovati alla Salemi: “Hai il vizietto di importunare uomini maturi e sposati” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Hai il vizietto di importunare gli uomini maturi. Gli uomini sposati. Ti do un consiglio, è una roba orribile, non lo fare più, non avvicinarti ad uomini sposati, è una cosa indegna, non si fa. Tu avevi l’età di mia figlia, 21 anni e mi ricordo che mi colpirono le cose che hai scritto”. Questa l’accusa di Caterina Collovati, ex moglie del calciatore Fulvio Collovati, nei confronti dell’influencer Giulia Salemi, da poco eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Cinque-sei anni fa mi aveva infastidito il tuo atteggiamento con mio marito – ha raccontato la Collovati a ‘Live Non è la D’Urso’ – Facevi un programma sportivo con lui. Premetto che mio ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Hai ildigli. Gli. Ti do un consiglio, è una roba orribile, non lo fare più, non avvicinarti ad, è una cosa indegna, non si fa. Tu avevi l’età di mia figlia, 21 anni e mi ricordo che mi colpirono le cose che hai scritto”. Questa l’accusa di Caterina, exdel calciatore Fulvio, nei confronti dell’influencer Giulia, da poco eliminata dCasa del Grande Fratello Vip. “Cinque-sei anni fa mi aveva infastidito il tuo atteggiamento con mio marito – ha raccontato laa ‘Live Non è la D’Urso’ – Facevi un programma sportivo con lui. Premetto che mio ...

sportli26181512 : Caterina Collovati contro la Salemi: 'Importunavi Fulvio, hai il vizietto. Gli scrivevi...': Caterina Collovati con… - zazoomblog : Roberto Parli smaschera l’ex moglie Adriana Volpe: “Non è vero quello che ha detto” - #Roberto #Parli #smaschera… - interistadoc_ : Lo stesso ragionamento può essere fatto per un’altra donna. Esce dal primo gf come “fidanzata di...” partecipa di n… - tamamaris : RT @BarraBiagio1: @saponetta15 Esperienza personale. Mia ex moglie operatrice sanitaria, lunedì scorso alle 15 fatto il vaccino, prima dose… - BarraBiagio1 : @saponetta15 Esperienza personale. Mia ex moglie operatrice sanitaria, lunedì scorso alle 15 fatto il vaccino, prim… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex moglie Attanasio, la moglie Zakia Seddiki: «L’agenzia Onu disse a Luca che garantiva sicurezza. Non lo ha fatto» Corriere della Sera