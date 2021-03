Lecce, pensionato ruba cibo per gatti. I carabinieri gli pagano la spesa: «Aveva in tasca solo 2 euro» (Di lunedì 1 marzo 2021) Un pensionato 85enne è stato segnalato per furto ai carabinieri. I militari della Compagnia di Lecce sono arrivati sul luogo, ma anziché arrestare l’anziano hanno pagato la parte restante della merce sottratta. L’episodio all’interno di un supermercato del Salento dove il pensionato è stato sorpreso a prelevare alcuni wurstel e scatolette di cibo per gatti del valore totale di appena cinque euro. I carabinieri in soccorso del pensionato “gattaro” Tuttavia, l’uomo Aveva in tasca solo due euro e cinquanta. Pertanto ha cercato di eludere i controlli di sicurezza del supermercato. Quando i commessi l’hanno scoperto hanno chiamato la locale stazione dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Un85enne è stato segnalato per furto ai. I militari della Compagnia disono arrivati sul luogo, ma anziché arrestare l’anziano hanno pagato la parte restante della merce sottratta. L’episodio all’interno di un supermercato del Salento dove ilè stato sorpreso a prelevare alcuni wurstel e scatolette diperdel valore totale di appena cinque. Iin soccorso del“gattaro” Tuttavia, l’uomoinduee cinquanta. Pertanto ha cercato di eludere i controlli di sicurezza del supermercato. Quando i commessi l’hanno scoperto hanno chiamato la locale stazione dei ...

