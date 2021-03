Laura Pausini trionfa ai Golden Globe Awards 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italia ancora una volta ha conquistato il tetto del mondo: un nuovo record per Laura Pausini che ha trionfato ai Golden Globe Awards 2021 Questa mattina, all’alba, l’Italia, ancora una volta ha conquistato il tetto del mondo. Dopo aver vinto il Golden Globe Awards al Grammy Awards nel 2006, e quattro Latin Grammy Awards, è arrivato un nuovo record per Laura Pausini che porta in alto il nome dell’Italia nel mondo. Ai Golden Globe Award 2021, Laura Pausini ha vinto nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano “Io sì (Seen)“, canzone originale del film ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Italia ancora una volta ha conquistato il tetto del mondo: un nuovo record perche hato aiQuesta mattina, all’alba, l’Italia, ancora una volta ha conquistato il tetto del mondo. Dopo aver vinto ilal Grammynel 2006, e quattro Latin Grammy, è arrivato un nuovo record perche porta in alto il nome dell’Italia nel mondo. AiAwardha vinto nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano “Io sì (Seen)“, canzone originale del film ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - simy124 : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - AlleviLaura : Una bellissima notizia per l'Italia!!! Grande Laura!!! #GoldenGlobes #laurapausini Laura Pausini vince Golden Gl… -