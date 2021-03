Isola 15 | Daniela Martani ufficialmente nel cast Selvaggia Lucarelli sconvolta | “A Mediaset dovete vergognarvi!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 1 marzo 2021) L‘dei famosi è pronta a partire il prossimo 15 marzo. In questi giorni un po’ alla volta sono stati ufficializzati i nomi dei naufraghi scelti per partecipare al reality. Ma c’è stato un nome che, appena reso noto, più di altri ha fatto storcere il naso a molti. Si tratta di, l’ex hostess di volo nota per la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello che poi fu costretta ad abbandonare proprio per un contenzioso creatosi con Alitalia. Da allora lasi è spesso distinta per dichiarazioni alquanto controverse e discutibili su alcune vicende pubbliche, a partire da quelle più condivisibili a difesa degli animali fino alle più recenti e pericolose sul tema Covid. Negli ultimi tempi in particolare la futura naufraga ha attirato molte critiche per le sue posizioni negazioniste ...