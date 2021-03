Il lavoratore e il diritto di privacy sul Covid | le regole

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali, il 17 febbraio 2021, ha pubblicato sul proprio sito alcune Faq in merito al “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti-19 nel contesto lavorativo”. Il Garante prende posizione sia sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione, sia sulla possibilità di richiedere la vaccinazione anti-19 come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di determinate mansioni. Nelle risposte pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali il principio di base è il fatto che solo il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica, può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione anti ...

Vengono ammesse le " dimissioni per giusta causa ": si pensi a unche non riceve lo stipendio o che viene mobbizzato. In tal caso, si haa percepire il sussidio di disoccupazione (