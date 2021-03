Il caso GameStop è stato alimentato da bot automatici?

(Di lunedì 1 marzo 2021) La discussa vicenda passata alle cronache col soprannome di GameStonk, cioè la storia die delle sue vicissitudini azionarie – il valore delle azioni del titolo, com’è noto, è salito oltre il 680% grazie alla frenesia generata dai moltissimi investitori retail che, partiti da Reddit, hanno deciso di schierarsi contro i venditori allo scoperto – potrebbe essere stata causata anche dalla fervida attività di bot. Ad avanzare l’ipotesi è la società PiiQ Media, che si occupa di cybersecurity, dopo aver analizzato il comportamento dei profili sui social network. Secondo l’analisi di PiiQ, sui principali social network decine di migliaia di profili automatizzati avrebbero pubblicato post contenenti il codice del titolo azionario di(“Gme”) e frasi-slogan diffuse dai partecipanti all’iniziativa come “hold the ...

L'analisi di Mario Lettieri e Paolo Raimondi sulDa un po' di tempo si narra la favola dell'assalto dei piccoli risparmiatori e dei microinvestitori contro i big di Wall Street. Perché solo i giganti della finanza dovrebbero fare ......dilink Elon Musk ha consigliato attraverso Twitter di investire nelle azioni di, ... Vedremo, nelarrivassero conferme ufficiali sul'indagine, cosa accadrà questa volta.Un caso-scuola da tenere a mente per il futuro. È evidente che quanto sopra può essere materiale ricco di insegnamenti. Insomma, suo malgrado, ancora una volta GameStop è finita al centro delle discus ...La società ha dovuto chiedere un rafforzamento da 3,4 miliardi per far fronte alle richieste di collaterale legate al boom del trading sui suoi ...