I programmi di Barbara d’urso confermati per la prossima stagione: le parole della conduttrice (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha voluto mettere i puntini sulle i Barbara d’urso nella diretta di Live in onda ieri sera. Lo ha fatto prima ringraziando Zingaretti e tutte le persone che la pensano come lui, sul suo modo di trattare la politica in tv. E poi ha voluto anche smentire le tante voci che circolano in questi settimane. Certo, solo a luglio con la conferma dei palinsesti, scopriremo che ne sarà dei programmi di Barbara in modo ufficiale ma dalle sue parole, si evince che tutto resterà identico a quello che vediamo oggi. Nel corso della puntata di Live in onda il 28 febbraio 2021 infatti, la d’urso ha spiegato che il programma chiuderà con qualche puntata di anticipo. La motivazione non data dalla conduttrice sono gli ascolti in caduta libera. Il vero motivo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha voluto mettere i puntini sulle inella diretta di Live in onda ieri sera. Lo ha fatto prima ringraziando Zingaretti e tutte le persone che la pensano come lui, sul suo modo di trattare la politica in tv. E poi ha voluto anche smentire le tante voci che circolano in questi settimane. Certo, solo a luglio con la conferma dei palinsesti, scopriremo che ne sarà deidiin modo ufficiale ma dalle sue, si evince che tutto resterà identico a quello che vediamo oggi. Nel corsopuntata di Live in onda il 28 febbraio 2021 infatti, laha spiegato che il programma chiuderà con qualche puntata di anticipo. La motivazione non data dallasono gli ascolti in caduta libera. Il vero motivo ...

NicoBobo2 : RT @Meeeet_: PER ANDARE D’ACCORDO CON BARBARA CI SONO DUE COSE CHE NON BISOGNA TOCCARE, I SUOI FIGLI ED I SUOI PROGRAMMI. #noneladurso htt… - carmelitadurso : RT @Meeeet_: PER ANDARE D’ACCORDO CON BARBARA CI SONO DUE COSE CHE NON BISOGNA TOCCARE, I SUOI FIGLI ED I SUOI PROGRAMMI. #noneladurso htt… - Mariell49315704 : @carmelitadurso Cara Barbara tra un po ti toglieranno tutti i programmi è tu ancora stai lì a inventare che tornerà… - K3RU4N : @Dayane_mello_ @MIOGENERE3 l'Italia ha i suoi difetti, ma non offendere la nazione, perché non c'entra niente. Chi… - Ladurso_fanpage : RT @Meeeet_: PER ANDARE D’ACCORDO CON BARBARA CI SONO DUE COSE CHE NON BISOGNA TOCCARE, I SUOI FIGLI ED I SUOI PROGRAMMI. #noneladurso htt… -