I Funko Pop di Zack Snyder's Justice League

Grande novità in arrivo per tutti i fan dei supereroi. In queste ore il profilo Twitter ufficiale della DC Comics ha annunciato l'arrivo di una collezione limitata di quattro nuovi Funko Pop dedicati ai personaggi di Zack Snyder's Justice League. I quattro protagonisti prescelti e realizzati in bianco e nero sono Darkseid, Superman, Diana Prince e Desaad. I pre-ordini per gli acquisti scatteranno a partire dalla prossima settimana. Questa nuova edizione dei Funko Pop punta a dare un aspetto differente dei componenti della leggendaria Justice League. Il bianco e nero rappresenta indubbiamente una svolta nella rappresentazione stilistica dei supereroi, anche se non si allontana dagli originali che vedremo al cinema per la regia di Snyder.

