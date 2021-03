Grande Fratello Vip, quanto guadagna il vincitore: svelato il cachet di tutti i concorrenti (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo: è arrivato il giorno della finale del Grande Fratello Vip e quella che si prospetta è una serata all’insegna del divertimento e delle risate. Ma anche delle grandi emozioni e magari dei confronti e delle tregue. Il reality ha tenuto compagnia gli italiani per oltre 160 giorni: un’edizione lunghissima che sta giungendo al termine e questa sera, finalmente, verrà decretato il vincitore del Grande Fratello Vip. Ma quali sono i cachet di tutti i concorrenti? E qual è il montepremi finale? Grande Fratello Vip, quanto guadagna il vincitore Il vincitore del Grande Fratello Vip (il pubblico dovrà decidere tra Andrea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo: è arrivato il giorno della finale delVip e quella che si prospetta è una serata all’insegna del divertimento e delle risate. Ma anche delle grandi emozioni e magari dei confronti e delle tregue. Il reality ha tenuto compagnia gli italiani per oltre 160 giorni: un’edizione lunghissima che sta giungendo al termine e questa sera, finalmente, verrà decretato ildelVip. Ma quali sono idi? E qual è il montepremi finale?Vip,ilIldelVip (il pubblico dovrà decidere tra Andrea ...

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - Moncii8 : @Nicole30664917 secondo me a tutte le contraddizioni detta da dayane. Già il fatto che settimana scorsa ha detto di… - roulwt : non so se essere più felice perché finisce il grande fratello o perché inizia sanremo -