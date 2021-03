Gli strani cerchi apparsi nelle saline di Shanghai (Di lunedì 1 marzo 2021) Li chiamano fairy circles, in italiano cerchi delle fate: anelli aridi nel territorio al cui interno non cresce la vegetazione e che spesso si vedono dall’alto in zone note per la loro scarsa umidità, come l’Australia e la Namibia, o che si formano a causa delle termiti. Ma non solo: anche le aree umide hanno i loro strani cerchi, anche se in questo caso fino ad oggi non se ne conosceva l’origine. Un nuovo studio, appena pubblicato su Science Advances, rivela oggi il perché della loro formazione in particolare nelle saline della Cina orientale, come le paludi costiere nei pressi di Shanghai. In questo caso, i cerchi sono un fenomeno transitorio: compaiono per alcuni anni per poi fare spazio a distese di erba, spesso si intersecano l’uno con l’altro e, al loro interno, ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) Li chiamano fairy circles, in italianodelle fate: anelli aridi nel territorio al cui interno non cresce la vegetazione e che spesso si vedono dall’alto in zone note per la loro scarsa umidità, come l’Australia e la Namibia, o che si formano a causa delle termiti. Ma non solo: anche le aree umide hanno i loro, anche se in questo caso fino ad oggi non se ne conosceva l’origine. Un nuovo studio, appena pubblicato su Science Advances, rivela oggi il perché della loro formazione in particolaredella Cina orientale, come le paludi costiere nei pressi di. In questo caso, isono un fenomeno transitorio: compaiono per alcuni anni per poi fare spazio a distese di erba, spesso si intersecano l’uno con l’altro e, al loro interno, ...

