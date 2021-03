Giochi, più si chiude e più aumentano i reati: il governo Draghi non copi gli errori di Conte (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche e soprattutto in questo periodo di pandemia Covid 19, con l’alternanza di chiusure ed aperture ad intermittenza, e, spesso, senza preavviso e senza una strategia complessiva, si conferma quanto tutti gli studi, le ricerche e gli esperti “seri” del settore hanno sempre affermato e sostenuto e cioè che in assenza di un’ampia offerta di gioco lecito, il pubblico si orienta automaticamente, per il principio di sostituzione, verso l’offerta illecita, gestita sempre dalla criminalità più o meno organizzata, spesso facente capo a mafia, camorra, ndrangheta e sacra corona unita. Le indagini della Guardia di Finanza sui Giochi clandestini Infatti secondo l’analisi operata dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) si è evidenziato un significativo incremento, rispetto al 2019, del flusso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Anche e soprattutto in questo periodo di pandemia Covid 19, con l’alternanza di chiusure ed aperture ad intermittenza, e, spesso, senza preavviso e senza una strategia complessiva, si conferma quanto tutti gli studi, le ricerche e gli esperti “seri” del settore hanno sempre affermato e sostenuto e cioè che in assenza di un’ampia offerta di gioco lecito, il pubblico si orienta automaticamente, per il principio di sostituzione, verso l’offerta illecita, gestita sempre dalla criminalità più o meno organizzata, spesso facente capo a mafia, camorra, ndrangheta e sacra corona unita. Le indagini della Guardia di Finanza suiclandestini Infatti secondo l’analisi operata dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) si è evidenziato un significativo incremento, rispetto al 2019, del flusso di ...

