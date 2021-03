Forza Italia: Roma deve rinascere, sembra una Capitale mediorientale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Un libro di oltre 600 pagine. Quattordici pillole programmatiche: da maggior poteri per Roma Capitale alle periferie, passando per verde urbano, rifiuti, mobilita’, il Tevere (con l’istituzione di un parco nazionale del Tevere che si svilupperebbe su 80 mila ettari di territorio), la disabilita’ e la casa. Sono “Le proposte di Forza Italia per Roma Capitale” messe a punto dal coordinamento cittadino e presentate oggi in Senato dal commissario cittadino di Fi Maurizio Gasparri, dal coordinatore consulenti e dipartimenti Pierluigi Borghini e da Pasquale Calzetta, coordinatore del ‘Tavolo delle idee’. Nel programma, al primo punto, si legge che “Roma appare sempre piu’ non come una grande Capitale internazionale del mondo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)– Un libro di oltre 600 pagine. Quattordici pillole programmatiche: da maggior poteri peralle periferie, passando per verde urbano, rifiuti, mobilita’, il Tevere (con l’istituzione di un parco nazionale del Tevere che si svilupperebbe su 80 mila ettari di territorio), la disabilita’ e la casa. Sono “Le proposte diper” messe a punto dal coordinamento cittadino e presentate oggi in Senato dal commissario cittadino di Fi Maurizio Gasparri, dal coordinatore consulenti e dipartimenti Pierluigi Borghini e da Pasquale Calzetta, coordinatore del ‘Tavolo delle idee’. Nel programma, al primo punto, si legge che “appare sempre piu’ non come una grandeinternazionale del mondo ...

