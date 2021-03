Festival di Sanremo | prima puntata 2 marzo | programma della serata

(Di lunedì 1 marzo 2021) L'attesa per la 71° edizione deldiè terminata. Ladel famosocanzone italiana prende il via martedì 2con l'esibizione di 13 artisti big e 4 delle giovani proposte che ci faranno ascoltare le loro canzoni nuove di zecca. Oltre alle esibizioni dei cantanti in gara, ci sarà l'esibizione di Achille Lauro che sarà presente in tutte le serate e quella di Diodato e Loredana Bertè che saranno ospiti di questa. Oltre a loro ci saranno Fiorello, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, Alessia Bonori e la Bandapolizia di Stato con Stefano di Battista. Ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà, invece, l'attrice Matilda De Angelis....

Al termine di un'organizzazione travagliata come mai prima, il settantunesimodiè finalmente pronto ai nastri di partenza, pur senza pubblico e fra mille precauzioni. Covid o non Covid, sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo andrà in scena il solito ...17.00 Fiorello:diverso e bellissimo Ildi2021 sarà "un'esperienza talmente nuova che è bellissima. Cercherò di confrontarmi con una realtà diversa, molto impegnativa". Lo ha detto Fiorello in conferenza stampa al Casinò a ...Il festival della Canzone Italiana 2021 in epoca Covid è finalmente ... Proviamo a fare una scelta dei momenti migliori delle prove di Sanremo, specificando che non le abbiamo viste tutte perché ...Al largo del Golfo di Sanremo non c’è la nave di Costa Crociere a fare da supporto alla corazzata Festival di Rai1 ...